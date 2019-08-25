عمار كاظم: النفط سينافس على المربع الذهبي في بطولة الدوري

2019/08/25 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عمار عبدول أكد لاعب فريق النفط بكرة القدم، عمار كاظم، أن فريقه سينافس في الموسم الكروي الجديد على المركز الثلاثة الأولى. وقال كاظم في حديثة لـ” Sport Now”: إن الفريق النفطي يسعى في الموسم الجديد أن يقف ضمن الفرق الثلاثة الأولى في الدوري بعدما حصل رابعاً في ختام الموسم الماضي، وأضاف كاظم، أن

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