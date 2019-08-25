لهيب محور المقاومة يشعل الشرق الأوسط (فيديو)

2019/08/25 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحديث عن ابعاد شبح الحرب على مايبدو كمحاولات من يجر جبل بخيط متفحم

،، العراق الساحة الاولى التي يراد لها ان تنفلت منها الازمة لتشمل

محور المقاومة في سوريا ولبنان، وضع مشتبك يتصاعد فتيله وفق مخطط

مرسوم مسبقاً..



التفاصيل في تقرير جعفر الناصري..تقرير : جعفر الناصري

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