الحشد يتهم إسرائيل بقصف مواقعه في القائم بتغطية من الطيران الأمريكي

2019/08/25 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أصدرت

عمليات الحشد الشعبي، الأحد، بيانا بشأن الاستهداف الذي طال قوات الحشد الشعبي في

محافظة الأنبار من قبل طائرتين مسيرتين.

وقال الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق عاودت غربان الشر الإسرائيلية استهداف الحشد الشعبي، وهذه المرة من خلال طائرتين مسيرتين في عمق الاراضي العراقية بمحافظة الأنبار على طريق عكاشات القائم بمسافة تقرب من ١٥ كيلو مترا عن الحدود مما ادى الى مقتل عنصر وإصابة آخر بجروح بليغة”.

واضاف

ان “هذا الاعتداء السافر جاء مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي

للمنطقة فضلا عن بالون كبير للمراقبة بالقرب من مكان الحادث، وتزامن مع بدء

المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر في غرب العراق بمشاركة قواتنا البطلة من جيش

وشرطة وحشد والتي تلاحق فلول الجماعات الإرهابية” .

وتابع

“نعاهد الشعب العراقي الأصيل ان هذا الاعتداء لن يثني قوات الحشد الشعبي عن

اداء دورها الوطني في مكافحة الاٍرهاب والدفاع عن أرض العراق وأمنه وكرامته

والتصدي للعدوان والجهات الداعمة له”.

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