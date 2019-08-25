واشنطن تعلن دعمها للضربات الإسرائيلية في سوريا

2019/08/25 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن

وزير الخارجية مايك بومبيو عبّر عن دعم واشنطن لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من

تهديد الحرس الثوري الإيراني، وذلك في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

نتنياهو بعد ضربات جوية إسرائيلية في سوريا.

وأضافت الوزارة في بيان:“ناقش وزير الخارجية ورئيس الوزراء كيف تستغل إيران وجودها في سوريا لتهديد إسرائيل وجيرانها”.

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