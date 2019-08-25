كهرباء ميسان تنفي تقليل ساعات تجهيز التيار الكهربائي

2019/08/25 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفي فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الأحد ، الشائعات المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تخفيض ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي في عموم المحافظة .

وقال الفرع في بيان له تلقته "الغد برس"، انه "لا تغيير بساعات التجهيز (٤ ) مقابل ( ٢) قطع مبرمج وحسب الحصة المقررة ، مؤكدا، بان التجهيز باقي على وضعه الحالي".





ودعا الفرع المواطنين الى "عدم تصديق الشائعات و الانجرار وراء تلك الصفحات غير الرسمية التي تحاول خلق الإشكاليات وعدم الاستقرار من خلال بث الأخبار الزائفة".

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