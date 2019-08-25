استقالة 5 جنرالات أتراك احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري

2019/08/25 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأحد، أن خمسة جنرالات أتراك قدموا استقالتهم، احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري فيما يتعلق بالوضع في سوريا.

وذكرت وسائل الاعلام أن القائد العسكري المسؤول عن نقاط المراقبة في إدلب السورية ونائبه من ضمن المستقيلين، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وحرر الجيش السوري يوم 22 آب الجاري، مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، من الإرهاب ويقوم حالياً، بعمليات التمشيط والتطهير من الألغام.

كما سيطر الجيش اليوم الاحد، على قرى وبلدات عديدة في الريف الشمالي لحماة، ومنها مدينة مورك ومحيطها التي تتواجد فيها نقطة المراقبة التركية التاسعة، في إطار تقدمه لتحرير ريفي حماة وإدلب من المسلحين.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلنت في الخامس من آب الجاري، استئناف العمليات القتالية في إدلب شمال غربي البلاد، والرد على اعتداء الجماعات المسلحة، بعد انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة إدلب.

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