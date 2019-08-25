اعتقال 5 من المشتبه بهم في احداث الهاشميات

2019/08/25 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ديالى افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد، باعتقال 5 من المشتبه بهم في احداث الهاشميات شمال غرب بعقوبة.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مفارز امنية من الشرطة اعتقلت 5 من المشتبه بهم بالوقوف وراء مقتل جندي وشرطي في اعتدائين مسلحين في منطقة الهاشميات (10 كم شمال غرب بعقوبة) خلال الساعات ال48 الماضية".واضاف المصدر، ان "المعتقلين رهن التحقيق وسيتم كشف النتائج خلال الايام المقبلة"، لافتا الى ان "الاجهزة الامنية جادة في الوصول الى الجناة".وكان جندي وشرطي، قد قتلا في اعتدائين خلال الساعات الـ48 الماضية في منطقة الهاشميات ما اثار قلق الراي العام.

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت عمليات الحشد الشعبي، الأحد، بيانا بشأن الاستهداف الذي طال قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار من قبل طائرتين مسيرتين.

وقالت عمليات الحشد في البيان، "ضمن سلسلة الاستهدافات الصهيونية للعراق عاودت غربان الشر الإسرائي

بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الأحد، بأن فرق الدفاع المدني انقذت 4 أشخاص من حريق اندلع في دار سكنية، وسط المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني، انقذت اليوم أربعة أشخاص من حر

بغداد اليوم- بغداد

نشر اعلام الحشد الشعبي، اليوم الاحد، مقطعا مصورا قال انها للحظة استهداف الطائرة المسيرة لقوات اللواء 45 بالحشد الشعبي في القائم عند الحدود العراقية مع سوريا.

وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، أعلنت في وقت سابق من اليوم

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