2019/08/25 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fX8DG_aW0qA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في متناول اليد ... جمال الضاري) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في متناول اليد ... جمال الضاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).