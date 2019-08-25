حذف إسم السلطة الفلسطينية من قائمة مناطق الشرق الاوسط

2019/08/25 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارحذفت الخارجية الامريكية، اليوم الاحد، إسم السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف مناطق الشرق الاوسط.وذلك بحسب ماذكرته القناة العبرية الخامسة.

وبحسب القناة، فأن الخارجية الامريكية، قامت بتسمية دولة فلسطين بــ (لاراضي الفلسطينية)ثم قامت بتغيريها قبل حذفها نهائياً الى (سلطة الاراضي الفلسطينية)".

ونفذت الوزارة تعليماتها "بإرسالها الى سافراتها في العالم وذلك للإلتزام بأوامرها بعد تكثيف كافة الجهود لإزالة أي إشارة الى كلمة الاراضي المحتلة"، وأشارت القناة الى ان "اسم السلطة الفلسطينية بحد ذاته لم يعد موجودا على الموقع الخاص بالخارجية الأمريكية".انتهى/س

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