هاشم الكندي: أمريكا ممتعضة من المنجرات المتحققة على يد الحشد الشعبي

2019/08/25 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد رئيس شبكة هدف هاشم الكندي، اليوم الاحد، ان امريكا متواطئة مع إسرائيل في استهداف المقاومة وفضائلها وهذا سيفشل.

وبين الكندي في مقابلة متلفزة

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