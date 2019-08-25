اليمنيون يمطرون العمق السعودي بـ10 صواريخ بالستية

2019/08/25 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، في تصريحات إعلامية، أن القوة الصاروخية نفذت عملية واسعة بعشرة صواريخ بالستية من طراز بدر1

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