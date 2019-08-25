سعيد الوجاني - دعوى التخلي عن الجنسية المغربية ، وخلع عقد البيعة من العنق

2019/08/25 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني في سابقة ليست هي الأولى بالمغرب ، دعا ناصر الزفزافي ، وبعض رفاقه ، الى اسقاط الجنسية المغربية عنهم ، والى خلع عقد البيعة من عنقهم ، والسبب بطبيعة الحال ، التظلم والاحتجاج من الاحكام القاسية التي طالتهم ، وبعد ان اتضح لهم ان الدولة مصممة على ابقائهم في السجن لسنوات قادمة ، وهو ما استشف مما صرح به بعض خدام النظام مؤخرا ( شوقي بنيوب / امينة بوعياش ) .فهل قرار التخلي عن الجنسية المغربية هو قرار ......

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