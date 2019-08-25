أحمد صبحى منصور - ابن الجوزى يروى عن إبليس مباشرة ( الشيطان يعظ )

2019/08/25 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور إبن الجوزى ( 510 : 597 ) من أبرز رُسُل الوحى الشيطانى للمحمديين ( 4 / 1 )مقدمة 1 ـ لم يكتف ابن الجوزى بتسمية كتابه ( تلبيس إبليس ) بل كان يكرر عبارة ( ذكر تلبيس إبليس ) فى كل عنوان ، كقوله :( ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد ) ، ويكرر هذا المعنى ، كأن يقول عن نفسه : ( قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله : قلت : وفتن الشيطان ومكايده كثيرة في غضون هذا الكتاب..).يحذّر من مكائد إبليس وه......

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