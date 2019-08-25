عبدالخالق حسين - هل في العراق الجديد من إيجابيات؟

2019/08/25 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالخالق_حسين في إحدى مجموعات النقاش التي لي شرف المساهمة فيها، كتب منسق المجموعة، صديقنا العزيز د.محمد حسين علي خبراً مفاده (...في اُمسية 21/8/2019 في قاعة السلام في لندن، القت الشاعرة العراقية سجال الركابي، شيئا من أشعارها..والشاعرة سجال الركابي قادمة من بغداد وفي ردودها عن الحالة الثقافية في العراق ذكرت ان الحياة الأدبية والثقافية والفنية في انتعاش وتصاعد..).هذا الخبر المفرح أخرجني من صمتي وتوقفي......

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