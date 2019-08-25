2019/08/25 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: h4vWAMvpKXg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو برنامج القرار يشعل مشادة نارية بين التميمي و المكصوصي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو برنامج القرار يشعل مشادة نارية بين التميمي و المكصوصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).