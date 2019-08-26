رسالة يونس محمود لميمي وهذا ما توقعه للاعب

2019/08/26 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه نجم المنتخب الوطني السابق، الكابتن يونس محمود، رسالة الى مهاجم العراق مهند علي {ميمي}.

وقال محمود في رسالته الفيديوية لميمي عبر برنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم الأحد "راهنت وسأراهن عليك بانك ستكون أحد المنافسين على هدافي الدوري القطري وانتظر فرصتك".وكان نادي الدحيل القطري قد تعاقد في 15 من تموز الماضي مع اللاعب مهند علي "ميمي"، وذلك ليعزز صفوف فريق الكرة بالنادي اعتبارا من الموسم الحالي، ولمدة 5 سنوات.ووقع ميمي على عقد انضمامه رسميا.ويعد مهند علي أحد المواهب العراقية التي لفتت الأنظار إليها بقوة من خلال التألق الواضح مع ناديه الشرطة والمنتخب العراقي، رغم صغر سنه {19عاما}.وشارك ميمي مع منتخب العراق في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم آسيا التي توج بلقبها المنتخب القطري، ونجح في إحراز هدفين في هذه البطولة.انتهى

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