تحالف الفتح: نعد ما حدث في القائم اليوم

2019/08/26 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر تحالف الفتح اليوم الاحد، بياناً عد فيه ما حدث في القائم اليوم اعلان حرب، مؤكدا احتفاظه بحق الرد.

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