2019/08/26 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دولة جارة تنطلق منها طائرات مسيرة لضرب الحشد الشعبي !

الاحد

25

أب

2019 :

11:40 pm

43

كشف مصدر رفيع في الدفاع الجوي، اليوم الاحد، ان مسار الطائرات التي

قصفت عجلات الحشد الشعبي في منطقة القائم كان عبر منطقة أربد

الاردنية.وقال المصدر إن "الطائرات المسيرة التي حلقت في اجواء القائم كان

عددها 3، تمت معالجة طائرة، فيما نفذت الطائرات الاخرى عملية قصف

عجلات اللواء 45 في الحشد الشعبي".واضاف ان "مسار الطائرات مر عبر منطقة أربد الاردنية"، موضحة ان

"المسار يشير الى ان الطائرات أما انطلقت من قاعدة عسكرية امريكية في

الاردن او انها اسرائيلية". يشار الى ان عملية استهداف عجلات اللواء 45 اسفرت عن استشهاد قيادي

واصابة اخر، جاءت بعد أقل من 24 ساعة من قصف اسرائيلي استهدف مواقع

حزب الله اللبناني جنوبي لبنان بالاضافة الى قصف مقار لفيلق القدس

الايراني في سوريا.

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