برشلونة يستعيد عافيته ويهزم بيتيس

2019/08/26 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق فريق برشلونة فوزا كاسحا على حساب ضيفه فريق ريال بيتيس في مباراة الجولة الثانية من الدوري الأسباني لكرة القدم، بنتيجة (5-2)، ليحصد برشلونة النقاط الثلاث الأولى له في الدوري.

سجل ريال بيتيس هدف السبق، في الدقيقة 15، حيث أنهى الفرنسي نبيل فقير هجمة مرتدة نموذجية في المرمى بطريقة جميلة.

وسجل أصحاب الأرض هدف التعادل في الدقيقة 41، بعد كرة رفعها سيرجي روبرتو ببراعة، وأنهاها الفرنسي أنطوان غريزمان بطريقة جميلة في المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن برشلونة من التقدم بهدف جميل جداً من النجم غريزمان، حيث سدد كرة صعبة جداً على الحارس.

ثم سجل الشاب كارليس بيريز الهدف الثالث بطريقة جميلة بتسديدة أرضية عند الدقيقة 56، بعدها سجل جوردي ألبا الهدف الرابع في الدقيقة 60 بعد تمريرة من بوسكيتس.

وفي الدقيقة 77 سجل البديل آرتورو فيدال الهدف الخامس للفريق الكاتلوني، فيما قلص بيتيس الفارق بتسديدة رائعة من لورينزو لورن في الدقيقة 79.

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