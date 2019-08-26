برشلونة يعيد توازنه في الليجا بخماسية تهز شباك ريال بيتيس

2019/08/26 | 00:22

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بغداد اليوم _ متابعة

أعاد فريق برشلونة بكرة القدم توازنه بعد خسارة الجولة الاولى من اتلتيك بلباو، بتحقيق فوز كبير الي...





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