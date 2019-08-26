2019/08/26 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خاص/ خطوة برس لمح القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي، اليوم الاحد، الى ان حكومة العراق وفصائل الحشد الشعبي لن تكون طرفا في الحرب ضد اسرائيل، فيما بين ان اسرائيل تحاول إدخال المنطقة في أزمة.وقال الكاظمي في تصريح لـ”خطوة برس” إنه “الان العراق غير مشمول في الحرب، واذا تطورت احتمال ان تمتد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيادي في الحشد لـ”خطوة برس”: العراق لن يشارك بالحرب ضد اسرائيل في حال اندلاعها وكالة خطوة برس.

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