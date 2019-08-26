مجلس السيادة السوداني يعلن حالة الطوارئ في بورسودان

2019/08/26 | 00:30

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أعلن مجلس السيادة الذي تشكل حديثاً في السودان رسميا حالة الطوارئ في مدينة بورسودان في أعقاب الاشتباكات القبلية التي تقول الشرطة إنها أودت بحياة 16

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