مسعود يكشف {للفرات} أسباب تجمع المنتخب في كربلاء .. وموعد تسمية مساعد المدرب

2019/08/26 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود عن اسباب تجمع المنتخب الوطني في كربلاء المقدسة قبل التوجه الى البحرين لخوض المباراة الاولى من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

وقال مسعود في مداخلة هاتفية مع برنامج {كوورة} الذي تبثه قناة {الفرات} الفضائية، إن "تجمع المنتخب الوطني في كربلاء جاء بسبب توفر طيران يوم 2 سبتمبر من النجف الى البحرين وهذا ما لم يتوفر في مطاري بغداد أو البصرة".



وأضاف أن "توفير طيارة خاصة للمنتخب امر صعب"، مبيناً أن "التزامات اللاعبين المحترفين مع انديتهم وكذلك الفرق العراقية المشاركة في بطولات خارجية جعلت امر التجمع صعباً والوقت محدود جداً قبل السفر للبحرين".



وتابع: "غداً لجنة المنتخبات سوف تجتمع و تسمي مساعد مدرب لكاتانيتش".انتهى

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