2019/08/26 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بياريتز تحدثت الناشطة إلايزيدية والناشطة في مجال حقوق الإنسان “نادية مراد” و الحاصلة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي إلى قادة مجموعة السبع اليوم حول محنة المرأة الأيزيدية والحاجة إلى المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي.وقالت السيدة “نادية مراد” في تغريدة لها على حسابها على التويتر، ان “المرأة الأيزيدية تستحق العدالة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادية مراد تتحدث عن محنة النساء الايزيديات لقادة مجموعة السبع) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادية مراد تتحدث عن محنة النساء الايزيديات لقادة مجموعة السبع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).