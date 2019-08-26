أمير الكويت يشكر الناشطة الايزيدية نادية مراد على رسالتها

2019/08/26 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الكويت شكر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الناشطة الايزيدية نادية مراد سفيرة الأمم المتحدة للنوايا والجائزة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي لرسالتها التي بعثتها بمناسبة تعافيه.حيث تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد يوم أمس السبت 24.08.2019 برقية تهنئة من السيدة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2018 اعربت …

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