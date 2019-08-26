آزاد أحمد علي - منطقة آمنة في إقليم مشتعل، كيف؟!

2019/08/26 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آزاد_أحمد_علي في ظل السياسات الأمريكية غير المتوازنة والمناخ الدولي المضطرب، وكذلك تفاقم الأزمة الإقليمية وصراع السيطرة على سوق النفط وتجارة الممرات البحرية في كل من مضيقي هرمز وباب المندب، وفي سياق التصعيد العسكري والسياسي ضد حكومة طهران وتوفير البيئة لعقد صفقات كبرى، جاء الاتفاق الأولي التركي – الأمريكي حول تأسيس (منطقة آمنة) في شمالي الجزيرة السورية ليزيد المشهد تعقيدا ولتدفع المسألة السورية نحو مستوى آخر م......

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