إبراهيم جركس - الوجودية[11]: الوجود يسبق الماهية

2019/08/26 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس يجادل سارتر في عمله المهم "الوجودية مذهب إنساني" بأنّ مجمل الفكر الوجودي مختصر في مقولة "الوجود يسبق الماهية".ولكن لا يتفق مع الجميع حول هذه التسمية (ومنهم هيدغر) ولكنه بالتأكيد مفهوم هام جداً.ولكي نكون أكثر دقةً، مايقوله سارتر هو أنّ __ وجودنا يسبق ماهيتنا...لنوضّح أكثر.سيكون الأمر أوضح إذا وضعنا على مفهوم الجوهر.فعندما نقول أنّ شيئاً ما أمر جوهري، فمعناه أنه أمر حيوي وضروري.إذا صنعنا حس......

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