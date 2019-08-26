المواجهة الإسرائيلية ـ الإيرانية: مفاجآت مقبلة؟

2019/08/26 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية تغيرات لافتة في معطيات المواجهة الإسرائيلية ـ الإيرانية وهي تغيرات تدل على تطور نوعي وخطير.أحد التغييرات

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