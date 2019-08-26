2019/08/26 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية تغيرات لافتة في معطيات المواجهة الإسرائيلية ـ الإيرانية وهي تغيرات تدل على تطور نوعي وخطير.
أحد التغييرات
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أحد التغييرات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المواجهة الإسرائيلية ـ الإيرانية: مفاجآت مقبلة؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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