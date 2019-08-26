2019/08/26 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموسوي يدين الاعتداءات التي تستهدف المكون التركماني في داقوق !

بسم الله الرحمن الرحيم بيان في الوقت الذي ندين فيه بأشد عبارات الشجب والاستنكار للهجوم الاخير

الذي استهدف قضاء داقوق والذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى من

المواطنيين من ابناء شعبنا التركماني ، نؤكد على ضرورة تفعيل دور

الجهد الاستخباري وملاحقة الخلايا الارهابية النائمة ، والقيام

بعمليات امنية واسعة لتطهير المناطق المحادية لقضاء داقوق ، كما ونرى

ان طبيعة هكذا استهدافات قد تكون وراءه اجندات سياسية تحاول فرض

الارادات في مناطقنا التركمانية وزعزعة الامن والاستقرار فيها ، وضرب

حالة الوئام والتعايش السلمي في هذا القضاء ، لذا ندعو القائد العام

للقوات المسلحة بضرورة اجراء تحقيق عاجل وشفاف وتعويض المتضررين

وعوائل الشهداء ، وإشراك المكون التركماني في ادارة الملف الامني في

تلك المناطق وعدم تهميشهم كونهم قدموا التضحيات الكبيرة في محاربة

الارهاب ودحره ، وتعرضوا لشتى أنواع الاستهدافات المتكررة من قبل جهات

داخلية وخارجية بهدف إقصاء هذا المكون الأصيل ، نسأل آلله يرحم شهداء

العراق جميعا وشهداء التركمان والشفاء العاجل للجرجى. المكتب الاعلامي للنائب السيد مختار الموسوي ٢٦ / آب / ٢٠١٩

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