جونسون يؤكد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كانت الظروف

2019/08/26 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول مهما كانت الظروف.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول بريطاني، قوله إن جونسون أبلغ المجلس الأوروبي أن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد نهاية تشرين الأول المقبل، جاء ذلك بعد اجتماع المسؤولين على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتس في فرنسا.

وكان جونسون وتوسك قد تبادلا الاتهامات، قبل الاجتماع، حول من سيتحمل اللوم في حالة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول دون اتفاق على ترتيبات الخروج.

وقال المسؤول إن جونسون أبلغ توسك بأنه يفضل السعي من أجل اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكرر القول بأنه ما زال راغبا في الجلوس والحديث مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بهذا الشأن.

وتابع المسؤول "رئيس الوزراء كرر القول بأننا سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول أيا كانت الظروف.



يتعين علينا احترام نتيجة الاستفتاء".

وسوف يجتمع الاثنان مجددا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

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