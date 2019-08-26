اليهود الألمان: الحرية الدينية في أوروبا تحت القصف

2019/08/26 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف زعيم يهودي ألماني الحرية الدينية في أوروبا بأنها "تحت القصف" بعد صدر قانون في بلجيكا يحظر ذبح المواشي من دون تخديرها، وهو ما يتنافى مع التعاليم الدينية اليهودية والإسلامية أيضاً.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن رئيس المركز اليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، أعبر عن اعتقاده بأن الحرية الدينية في أوروبا "تحت القصف"، بعد أن أقرت السلطات البلجيكية حظراً جديداً على الذبح بدون تخدير في بعض المناطق.

وقال شوستر "حظر الذبح بدون تخدير، الذي يُطبق حاليا في إقليم والونيا البلجيكي، إشارة جديدة إلى أن الحرية الدينية في أوروبا تحت القصف".

وأعرب شوستر عن أمله في أن ترفع محكمة العدل الأوروبية هذا الحظر، وأن "تراعي على نحو مناسب" الحرية الدينية في حكمها.

ويدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من شهر أيلول المقبل، في الجزء الناطق باللغة الفرنسية من بلجيكا.

وينص القانون على عدم جواز ذبح حيوانات بعد الآن بدون تخدير مسبق، ويسري قانون مماثل في الإقليم الفلامندي شمالي بلجيكا منذ مطلع العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الذبح الشعائري للمواشي يُطبق في الشريعة الإسلامية واليهودية أيضاً، وأن ذبح المواشي دون تخدير ممنوع في السويد والنرويج أيضاً.

وعقب اعتراض الجالية اليهودية في بلجيكا على القانون في الإقليم الفلامندي، أحالت المحكمة الدستورية البلجيكية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

ويرى رئيس المجلس اليهودي الأوروبي، مناحيم مارغولين، أن القانون البلجيكي المذكور فيه "رسالة واضحة إلى أن الطائفة اليهودية غير مرحب بها".

وفي معرض رده على هذا الاعتراض، قال رئيس منظمة سلامة الحيوانات في بلجيكا، ميشايل فاندينبوش، إنّ الأمر لا يتعلق بالتدخل بالحريات الدينية، بل بحماية الحيوانات.

واعتبر أن رد فعل بعض القادة الدينيين كان مبالغاً فيه لأن القانون قد شرع بعملية ديمقراطية وحظي بأغلبية الأصوات كاشفاً بالقول.



"هذا ليس قانون يمنع الذبح الشعائري، بل هو يحظر الذبح دون تخدير الحيوانات".

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