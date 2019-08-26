رئيس مجلس الأمة الكويتي يوضح مسألة الوضع الصحي لأمير البلاد

2019/08/26 | 01:01

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أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تعافي أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من أزمة صحية ألمت به مؤخرا، نافيا الشائعات

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