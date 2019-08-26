2019/08/26 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذهبت الأمريكية سوزي توريس إلى الطبيب المختص للكشف على ما اعتقدت أنه وجود بعض قطرات من الماء في أذنها، لكنها حصلت على مفاجأة كبيرة عندما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عنكبوت سام في أذن امرأة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عنكبوت سام في أذن امرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).