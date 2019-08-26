2019/08/26 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت في الضاحية الجنوبية التي تُعتبر معقل «حزب الله»، طائرتان مسيّرتان فجر الأحد، ما تسبّب بوقوع 3 جرحى.وقد سقطت الطائرة الأولى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصاعد مخاطر مواجهة شاملة بعد عمليات إسرائيلية ضد إيران في سوريا ولبنان والعراق) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصاعد مخاطر مواجهة شاملة بعد عمليات إسرائيلية ضد إيران في سوريا ولبنان والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).