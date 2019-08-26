2019/08/26 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحالف الفتح يدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة ضد الحشد الشعبي !

ندين بشدة الإعتداءات الصهيونية المتكررة التي استهدفت مخازن أسلحة

الحشد ومعسكراته حتى وصلت الى استهداف قيادته كما ان ماحدث اليوم من

استهداف لاحد قيادات الحشد في مدينة القائم يمثل انعطافة خطيرة في

مجرى استهدافات الكيان الصهيوني للحشد الشعبي وكيانه وقياداته..وفي الوقت الذي نحتفظ فيه بحق الرد على هذه الاستهدافات الصهيونية

نحمل التحالف الدولي خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية

الكاملة ازاء هذا العدوان الذي نعتبره اعلان حرب ع العراق وشعبه

وسيادته الوطنية.. وعلى الحكومة العراقية والبرلمان العراقي حماية الشعب العراقي

َواجهزته الامنية وجيشه َوحشده وان تنفتح على جميع الخيارات

الاستراتيجية التي من شانها حماية الأجهزة والمعدات والأسلحة التي

تحفظ سيادة العراق وامنه الوطني وكرامته واستقلاله.. اننا نعتقد بعدم ضرورة للوجود الامريكي الذي يدعي توفير حماية

الأجواء بينما يشكل وجودهم غطاءً لجميع هذه الاستهدافات

الصهيونية..المجد والخلود لشهدائنا الابطال والخزي والعار للكيان الصهيوني

المجرم.تحالف الفتح 25 / 8 / 2019

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