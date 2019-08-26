2019/08/26 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت مصادر مسؤولة إيرانية، أن طهران تريد تصدير ما لا يقل عن 700 ألف برميل نفط يومياً، ومن ثم مضاعفة هذه الكمية، كورقة مساومة بشأن الملف النووي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين، ودبلوماسي، قولهم، إن إيران تريد تصدير 700 ألف برميل يوميا من النفط على الأقل كبداية وما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا فيما بعد إذا أراد الغرب أن يتفاوض مع طهران لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وقال مسؤول إيراني كبير "كبادرة حسن نية وخطة صوب إتاحة المجال للمفاوضات، قمنا بالرد على اقتراح فرنسا.



نريد تصدير 700 ألف برميل يوميا من النفط ونحصل على الأموال نقدا..



وهذه مجرد بداية.



يجب أن نصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا".

وقال مسؤول ثان "لا يمكن التفاوض بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولن يحدث.



أوضحنا ذلك تماما وبصراحة".

ولم يوضح المسؤولون الإشارة إلى اقتراح فرنسا.



ولم يتسن الاتصال بمسؤولين فرنسيين للتعليق.

وقال دبلوماسي إيراني إن بلاده استبعدت أيضا إجراء أي مفاوضات بشأن "حقها في تخصيب اليورانيوم ودورة الوقود النووي المصنوع محليا..



وفي المقابل سنلتزم تماما بالاتفاق النووي المبرم عام 2015".

وقالت مصادر بصناعة النفط لـ"رويترز" إن صادرات النفط الإيرانية هوت في تموز إلى 100 ألف برميل بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على البلاد منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تساوم الغرب: نصدر 1.5 برميل نفط يومياً مقابل التفاوض على الملف النووي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تساوم الغرب: نصدر 1.5 برميل نفط يومياً مقابل التفاوض على الملف النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).