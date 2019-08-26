العمليات الإسرائيلية: هل ستقود إلى حرب شاملة ضد إيران؟

2019/08/26 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت في الأسابيع القليلة الماضية تغيرات لافتة في معطيات المواجهة الإسرائيلية ـ الإيرانية وهي تغيرات تدل على تطور نوعي وخطير.أحد التغييرات كان

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