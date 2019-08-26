2019/08/26 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهزت حركة النهضة الإسلامية في تونس التصعيد الحاصل بين حزبي “قلب تونس” و”تحيا تونس” إثر إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي بتهمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهازية حركة النهضة توظف التصعيد بين الشاهد والقروي لصالح مرشحها) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهازية حركة النهضة توظف التصعيد بين الشاهد والقروي لصالح مرشحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).