ترامب يحبط مساعي فك عزلة إيران ويخيّب آمال شركائه

2019/08/26 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد وكأنه يستخف بجهود الوساطة الفرنسية مع إيران إذ قال إنه رغم سعادته بمساعي الرئيس الفرنسي إيمانويل

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