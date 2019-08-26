2019/08/26 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث العسكري للحوثيين: هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/26 | 01:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث العسكري للحوثيين: هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث العسكري للحوثيين: هجمات بطائرات مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).