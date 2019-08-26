بعد أن هوت طائراتها وتحطمت صواريخها.. أسرائيل بانتظار

2019/08/26 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود الهاشمي

في سلسلة هجمات قام بها العدو الصهيوني على دول عربية في غزة والعراق ثم سوريا ولبنان، هذه الهجمات كشفت عن قلق ينتاب هذا الكيان

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