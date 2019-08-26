عودة «داعش» الثانية

2019/08/26 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخطئ من يظن أن الأفكار تموت كالكائن البشري، إنها تنتقل عبر الأجيال بخيرها وشرها، وفي الجيل الواحد هناك مَن يقوم بعملية تسليم

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