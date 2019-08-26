تحالف أستانة على محك منطقة “خفض التصعيد” في إدلب

2019/08/26 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن تحالف أستانة، الذي تأسّس مطلع العام 2017، بات على المحكّ، أولا، بسبب معركة خان شيخون، والتي هي بحد ذاتها بمثابة

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