2019/08/26 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاردن : 26/8/2019

تستعد سوبر ستار العرب ديانا كرزون لاطلاق عمل غنائي جديد بعنوان ” هيدا الحكي ” باللهجة اللبنانية ، ليكون هذا العمل بداية لتعاون جديد جمع كرزون بالشاعرة حياة اسبر والملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ لأول مرة .

وقامت سوبر ستار العرب ديانا كرزون بتسجيل العمل في استوديوهات عمر الصباغ في بيروت خلال الايام الماضية ، على ان يتم اطلاق العمل ” هيدا الحكي ” مع بداية شهر ايلول المقبل ، بعد الانتهاء من كافة الامور الفنية بشكل نهائي ، ويعتبر العمل الجديد ” هيدا الحكي ” من الاعمال الغنائية الشبابية المميزة ، وكانت الفنانة ديانا كرزون نشرت صورة لها وبرفقتها الملحن فضل سليمان والموزع الموسيقي عمر الصباغ .

يذكر ان ديانا كرزون احتفلت مؤخرا بحصد المليون الاول لأخر اعمالها الغنائية ” فرحتنا الليلة ” على القناة الرسمية اليوتيوب ، وهو من الاعمال الغنائية المميزة لكونه يغنى بالأفراح ، محققا انتشارا كبيرا على مستوى الوطن العربي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديانا كرزون بعمل غنائي جديد بعنوان ” هيدا الحكي ” قريبا) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديانا كرزون بعمل غنائي جديد بعنوان ” هيدا الحكي ” قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).