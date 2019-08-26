وزير العدل يؤكد أهمية التعاون مع الصليب الأحمر

2019/08/26 | 01:56

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بغداد / الصباح

بحث وزير العدل فاروق امين الشواني ، أمس الاحد، مع رئيس بعثة لجنة الصليب الاحمر الدولية في العراق ‏ كاترينا رتز، التعاون المشترك وتقديم افضل الخدمات لدوائر الوزارة.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "الصباح"، أن " الشواني استقبل رتز والوفد المرافق لها ، بحضور المشرف على ملف دائرة ‏حقوق الانسان كامل امين هاشم، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين ‏الجانبين من اجل تقديم افضل الخدمات لجميع الدوائر التابعة لوزارة العدل" .‏

واعرب الشواني، بحسب البيان، عن "امله بتطوير ‏التعاون والعلاقات مع المنظمة الدولية" ، مؤكدا على ‏"أهمية الارتقاء بهذا الدور لاسيما في المرحلة التي يعيشها العراق ‏".

وابدى الوزير، "استعداد الوزارة للتعاون مع منظمة ‏الصليب الاحمر الدولية وتعزيز التعاون في توفير متطلبات العمل الفني ‏والتقني والانساني لجميع الدوائر التابعة للوزارة".

من جانبها، بينت رتز، على أن " البعثة ‏تعمل مع وزارة العدل منذ فترة طويلة وخاصة دائرة الاصلاح العراقية والتي ‏تركزعلى العمل في تطوير السجون والذي يصب في مصلحة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان" .‏

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