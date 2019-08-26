العراق.. الدفاع تطالب بعقد جلستين طارئتين للرد على القصف الإسرائيلي

2019/08/26 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، يوم الأحد، بعقد اجتماعين طارئين لمجلسي الوزراء والنواب لمناقشة تداعيات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ع...

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