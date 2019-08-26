2019/08/26 | 02:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجاهدو الانتفاضة الشعبانية من السجناء السياسيين يطالبون بحقوقهم المسلوبة وايقاف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: MDY4QOJsH2I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجاهدو الانتفاضة الشعبانية من السجناء السياسيين يطالبون بحقوقهم المسلوبة وايقاف رواتبهم) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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