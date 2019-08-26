شبهة وهابية لماذا الامام علي ع ما طلب من النبي ص يكتب وصية،

2019/08/26 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

الشيخ الوهابي السعودي حسن بن فرحان المالكي قالها أن الوهابية غير قادرون على محاورة الشيعة لقوة الحجة والدليل عند الشيعة لذلك الوهابية يكثرون في إشاعة الأكاذيب والتكفير ضد الشيعة والتحريض عليهم، شبهة هذا الإمعة الوهابي مردودة عليه ومن كتب السنة انفسهم، لذلك اليوم اكتفي في تعرية هذا الوهابي من مصادر السنة وسوف اذكر في البداية حول كلام الرسول محمد ص بحق الامام علي ع وبعدها اذكر كيف رفض الصحابة بزعامة عمر بن الخطاب أن يوصي النبي محمد ص برزية الخميس واكتفيت في ذكر البخاري ومسلم فقط واذا أردنا أن ننقل حادثة رزية الخميس من كل مصادر السنة نحتاج لكتابة مجلد كامل لكثرة الروايات الموجودة لدى كتب السنة التي تؤكد صحة كلامنا ونترك الحكم للاخ المسلم القارء النبيل حيث

روى أبو نعيم في ((حلية الأولياء )) وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) والطبري في ((الرياض النضرة )) أن الرسول الأكرم صلى الله عليه واله قال لعلي عليه السلام : {{ يا علي أخصِمك بالنبوة فلا نبوة بعدي ، وتخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيها أحد من قريش : أنت أولهم ايمانا في الله ، وأوفاهم بعهد الله ، وأقومهم بأمر الله ، وأقسمهم بالسوية ، وأعدلهم بالرعية ، وابصرهم بالقضية ، وأعظمهم عند الله مزية }}

وروى الهيثمي الشافعي في (( مجمع الزوائد)) وأحمد بن حنبل في (( المسند)) والمتقي الهندي في ((كنز العمال )) ان رسول الله صلى الله عليه واله قال : إن وصيي و موضع سري وخير من اترك من بعدي ينجز عدتي ويقضي ديني علي بن ابي طالب ))

كل هذه الروايات وغيرها لكن العامة يقولون ان النبي صلى الله عليه واله فارق الدينا ولم يوصي ، ومع ذلك عندما نرجع الى رواياتهم نجد انهم يركزون على مسألة الوصية ، لنرى موقف عائشة وما هو موقفها من قضية الوصية ، وأبن عمر كذلك الذي يروي عنه أبن مسعود في مروج الذهب قال ان ابن عمر قال لأبيه عند موته : يا ابه استخلف على امة محمد فإنه لو جاءك راعي ابلك أو غنمك وترك ابله وغنمه لا راعي لها للمته وقلت له : كيف تركت امانتك ضائعه ؟ فكيف بأمة محمد ؟؟!..)

ويروي بن قتيبة في الامامة والسياسة عن عائشة انه قالت لعبد الله بن عمر : يا بني ابلغ اباك عمر سلامي وقل له : لاتدع أمة محمد بلا راع استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا ، فأني اخشى عليهم الفتنة !!!)

وهكذا ادرك ابن عمر ذلك وكذلك ادركت عائشة هذه الخطورة وعمل بها الخلفاء الى ما شاء الله كل منهم يوصي من بعده

لكن النبي صلى الله عليه واله لم يلتفت الى هذا الامر العظيم والمهم بل انه فارق الحياة ولم يوصي ،

لكن هل النبي صلى الله عليه واله لم يوصي ، كلا والف كلا بل ان النبي صلى الله عليه واله اوصى لعلي بن ابي طالب عليه السلام لكن القوم اعترضوا ولم يقبلوا هذه الوصية بل كذبوا على النبي صلى الله عليه واله فقالوا انه مات ولم يوصي ، او مات من غير وصيّة ، وانه لم يعين خليفة من بعده وانه ترك الأمر شورى بين الناس ، ولهذا تجد ان النبي صلى الله عليه واله لما اراد ان يدون ذلك الامر ويجعله في كتاب أبى القوم ذلك بل قال زعيمهم عمر بن الخطاب (( إن النبي يهجر حسبنا كتاب الله ))

وقد اعترف ابن ابي الحديد في شرح النهج من ان عمر منع النبي صلى الله عليه واله من كتابة الكتاب حتى لا يجعل الأمر لعلي من بعده !!

وليت شعري لماذا لم يُمنع أبو بكر من كتابة وصيته بولي عهده عمر وكذلك لم يُمنع عمر من كتابة وصيته للسته – أهل الشورى –

وصدق الشاعر

أوصى النبي فقال قائلهم : قد كان يهجر سيد البشر

لكن أبو بكرٍ أصاب ولم يهجر وقد أوصى الى عمر

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله)

{من كنتُ مولاه فهذا عليٌ مولاه اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

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رزية الخميس من صحيح البخاري

موقع اسد لبنان » الصحابة 2 » عمر بن الخطاب » رزية يوم الخميس » رزية الخميس من صحيح البخاري

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صحيح البخاري – كتاب العلم – باب كتابة العلم

‏114 – حدثنا : ‏يحيى بن سليمان ‏‏قال : ، حدثني : ‏‏إبن وهب ‏ ‏قال : أخبرني : ‏‏يونس ‏، عن ‏إبن شهاب ‏، عن ‏ ‏عبيد الله بن عبد الله ‏ ‏، عن ‏ ‏إبن عباس ، قال : ‏ لما إشتد بالنبي ‏(ص) ‏وجعه قال : ‏ ‏إئتوني بكتاب أكتب لكم كتاباًً لا تضلوا بعده قال عمر ‏: ‏أن النبي ‏ (ص) ‏ ‏غلبه ‏ ‏الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فإختلفوا وكثر ‏ ‏اللغط ‏ ‏قال : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ‏فخرج ‏إبن عباس ‏ ‏يقول ‏: ‏إن ‏ ‏الرزية ‏ ‏كل ‏‏الرزية ‏ ‏ما حال بين رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏وبين كتابه.



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الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=24&PID=115

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