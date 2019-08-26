منظمة البديل الشيوعي في العراق - حول الحصار الاقتصادي على إيران، الأجواء الحربية والتفجيرات في العراق

2019/08/26 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق منذ فترة طويلة وإدارة ترامب والمؤسسة الحاكمة في أمريكا، تصعد من حملتها لفرض شروط إضافية على الاتفاق المعروف بالاتفاق النووي الإيراني بين الدول خمسة + واحد مع إيران.لتحقيق أهدافها هذه، فرضت أمريكا الحصار الاقتصادي على ايران بما فيها منع بيع النفط الإيراني واتخذت سلسلة إجراءات بهذا الصدد.مع دخول السياسية الأمريكية هذه مجال التطبيق، ردت ايران على ذلك عن طريق استخدام قوى ميليشية تابعة لها في مختل......

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