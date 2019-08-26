اعتداء صهيوني جديد على لبنان

2019/08/26 | 03:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي في بيروت أمين ناصر قبل قليل، ان الكيان الصهيوني قصف موقعاً في البقاع الغربي بلبنان

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